Leonard León anuncia que se convertirá nuevamente en padre con Olenka Cuba y arrocha a Karla Tarazona | ENTREVISTA

A través de su cuenta Instagram, Leonard León contó que volverá a ser padre, pues su pareja Olenka Cuba tiene tres meses y medio de embarazo. El cantante compartió una publicación en sus redes sociales mostrando la ecografía del bebé.

“Quiero ante todo agradecer a Dios por haber permitido que estos tres primeros meses hayan pasado sin riesgo alguno para poder presentar a mi adoración mi chiquito que poco a poco va creciendo, aun no sabemos su sexo pero estamos más que felices y contando los meses para tenerlo con nosotros y brindarle todo nuestro amor, gracias Olenka Cuba por darme este privilegio de ser nuevamente padre, los amo a los dos demasiado", escribió Leonard León.

¿Le chocó el embarazo a Olenka?

Tuvo muchas náuseas y comía poco, pero ya se está recuperando. Espero que los antojos no sean tan complicados para no correr en las madrugadas (ríe).

¿Quieren un varoncito o una niña?

Me gustaría un niño, pero ella desea una niña, lo más importante es que nazca sano.

Habían hablado de sus planes de matrimonio, ¿está descartado?

Para nada. Después de nacimiento del bebé habrá boda, nos amamos y queremos estar juntos.

Acabas de lanzar un tema nuevo...

Sí, se llama ‘20 veces’ y tengo los derechos del compositor. Ese tema ha sido éxito en Chile, con Américo.

Hace unos días, Karla debutó en la radio con un programa de cumbia, ¿irías?

No sabía y no me interesa nada de lo que venga de esa persona.