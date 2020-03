A tres días de haber arribado al país procedente de Europa, el cantante Leonard León contó que atraviesa un difícil momento porque no le entregan los resultados del despistaje del coronavirus, se encuentra aislado en un cuarto sin poder ver a su familia ni a su hija Maylén, que hoy cumple su primer añito.

“Ya no sé qué pensar porque hasta ahora el Ministerio de Salud no me entrega los resultados del despistaje, creo que tengo derecho a saber si salió positivo o negativo... pero soy responsable y me he aislado. Me encuentro en un cuarto de la casa donde estaba mi esposa con mi hija, ellas se han ido a otro lugar, no salgo de aquí... y solo me dejan mi comida en una bolsa en la puerta para no tener contacto con nadie”, enfatiza el cumbiambero.

Además, comentó que a su llegada al aeropuerto, él por propia voluntad pidió hacerse el despistaje para evitar contagiar a otras personas. “Yo tenía fiebre dos días antes, pude haberme tomado una pastilla horas antes de bajar y pasar los controles sin problemas. Fui sincero, quise pasar la prueba para no contagiar a nadie, pero no nos dan respuesta. Luego, en el hotel nos invitaron a retirarnos por las sospechas”, agregó.

Finalmente, dijo que venía ilusionado a Lima para celebrar el primer año de su hija Maylén, pero todo se ha suspendido. “Extraño a mi hija, pero así se han dado las cosas, hay que tener paciencia”, añadió el cumbiambero.

APENADA POR SU HIJA

En tanto, Olenka Cuba dijo que hasta la fecha no ha tenido ningún acercamiento con Leonard León y le apena que no pueda tener ningún contacto con su pequeña hija.

“Toda comunicación es por teléfono y WhatsApp, nada más. Mi hija extraña a su papá, Leonard me pide que le haga videollamadas con la bebé y más ahora que se viene su cumpleaños. Esa es la tristeza que tiene pues debe seguir en cuarentena y no poder darle un abrazo a su hija en su primer cumpleaños”, sostuvo Olenka en ‘América hoy’. (E.C.)