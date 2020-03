Olenka Cuba, pareja de Leonard León, salió en su defensa y aseguró que el cantante no se pasea por el condominio donde vive, como denunciaron varios vecinos en los programas ‘Magaly TV, la firme’ y ‘Mujeres al mando’.

“Todo lo que están diciendo es falso, es gente mentirosa que le gusta hacer daño. Leonard no se pasea por el condominio, desde que ingresó está aislado en el departamento”, dijo Cuba.

Ayer por la mañana, en el frontis del condominio algunos vecinos protestaban y pedían que lo retiren.

Bueno, así quieran sacarlo no podrán porque está aislado en su casa. Toda esa gente que está hablando que se preparen porque saliendo de esta situación vamos a proceder legalmente y tendrán que sacar pruebas delante de un juez.

Dicen que estás con él en la casa y sales a cada rato...

Falso.

MARCO ANTONIO APENADO

El cumbiambero Marco Antonio Guerrero lamentó que su amigo Leonard León se encuentre contagiado por el coronavirus, tras su viaje a Italia y España.

“Es una pena que Leonard se encuentre con el coronavirus, pero es un hombre joven y sano, así que saldrá adelante. Sé que le están dando duro en las redes sociales, pero él está aislado y no creo que sea irresponsable”, detalló.

Por otro lado, está preocupado por lo que sucederá después que acabe la cuarentena. “Esto afecta a todos, no creo que la gente vaya a querer ir a un show en meses y no habrá trabajo. Al menos hice caso a mi madre y guardé pan para mayo, es lamentable que la gente no haga caso a las medidas del gobierno, cuando he salido a comprar la gente hace su vida normal”, añadió.