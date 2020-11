MOLESTO CON SUS CRÍTICOS. Leonard León continúa expresando su fastidio con las críticas que recibe por solicitar la reducción de la pensión que le paga a los hijos que tuvo con Karla Tarazona. Esta vez el cantante le envió un mensaje a sus críticos por su cuenta de Instagram.

Leonard León identifica a sus críticos como “las feministas”. El cantante asegura que este colectivo es el que critica la reducción de la pensión para sus hijos. “Cuando no las feministas opinando sin conocimiento alguno”, empieza el mensaje del cantante.

“No es que no quiera, sino que no puedo en este momento, eso se tiene que comprender. La vida que tengo ahora no es la misma que tenia hace ocho meses. Mis ingresos económicos cambiaron totalmente”, dijo hace unas semanas Leonard León.

El intérprete de “Mi dulce muñequita” considera que las críticas en su contra no tienen fundamento. “Por si no lo saben los dos padres tienen que aportar por igual”, agrega Leonard León en su publicación de Instagram.

Finalmente, Leonard León mantuvo su postura sobre la reducción de la pensión de sus hijos. “No sólo frescamente esperar que el padre dé”, precisa el cantante. Como se recuerda, el cantante demandó a Karla Tarazona y solicitó que la pensión que brinda a sus dos menores hijos sea reducida a 600 soles, debido a que actualmente su economía se ha visto muy afectada por la pandemia del coronavirus.

“No es que no quiera, sino que no puedo en este momento, eso se tiene que comprender. La vida que tengo ahora no es la misma que tenia hace ocho meses. Mis ingresos económicos cambiaron totalmente”, dijo hace unas semanas Leonard León.

Leonard León le responde a críticos

Leonard León demandó a Karla Tarazona - TROME (Video: Panamericana)