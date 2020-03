Leonard León arribó ayer a Lima tras abordar viaje de emergencia. El cantante se sometió a las pruebas necesarias para confirmar si dio positivo al COVID-19.

El cantante subió una historia a su cuenta de Instagram donde informa que se encuentra en cuarentena. “Estoy esperando los resultados del MINSA. Espero que todo esté bien por el bien de mi familia y de mi patria”, se lee en la publicación de Leonard León.

El regreso de Leonard León a Perú ha sido duramente criticado en redes sociales donde los usuarios señalan que debió quedarse en Italia para evitar contagios, sin embargo, el cantante indicó que no podía permanecer ni un día más en el país porque no contaba con recursos económicos. Al respecto su pareja, Olenka Cuba precisó que esas críticas reflejan que los peruanos son muy egoístas. “Acá en el Perú somos muy (...) la gente es muy egoísta (...) la gente no se pone en el lugar de uno, no se pone, ellos que hacían allá si ellos solo habían por dos semanas, no tenían dinero, cómo iban a alimentarse. Atemorizada he estado porque tenia miedo de que se quedaran allá sin comida, sin hospedaje, de dónde iban a sacar ellos para alimentarse, no tenían cocina, ni siquiera para que ellos se cocinaran. Ellos no han pagado nada gracias al productor, pero hasta cuándo. Impotencia ha tenido, cómo en los peores momentos el mismo peruano no apoya, al contrario es egoísta”, dijo la pareja del cantante en una entrevista para Trome.pe

Como se recuerda, la agrupación musical de Leonard León informó que estaban sometiéndose a la prueba de coronavirus en el Aeropuerto Jorge Chávez. En el video se observa varios módulos médicos ubicados en el Grupo Aéreo 8 y personal de sanidad mientras ellos esperaban ser atendidos.

Leonard León en cuarentena

VIDEOS RELACIONADOS

Leonard León pasa por los controles médicos en el aeropuerto

Olenka León sobre síntomas de Leonard León

TAMBIÉN PUEDES LEER

Olenka Cuba asustada por llegada de Leonard León con síntomas de coronavirus: “Tengo una bebita y no lo puedo meter a mi casa”

Leonard León logra abandonar Italia y regresa a Perú para ponerse en cuarentena por coronavirus

Leonard León logra abandonar Italia y regresa a Perú para ponerse en cuarentena por coronavirus