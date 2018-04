Leonard León muy bien cuidado por Olenka Cuba [VIDEO y FOTOS]

"Leonard tiene la pierna derecha enyesada, porque se fracturó la rótula al caer. No tuvo ningún accidente de tránsito y estará 6 semanas inmovilizado”, comentó Olenka Cuba, pareja del cantante.



Además, dijo que está cuidando al cantante y animándolo.



“Está más renegón que antes porque debe guardar reposo y estar en cama, lo apoyo en todo. Me he convertido en su enfermera y estaré a su lado durante toda su recuperación”, detalló Olenka. (E.C.)



