Leonard León demandó a Karla Tarazona y solicitó que la pensión que brinda a sus do menores hijos sea reducida a 600 soles, debido a que actualmente su economía se ha visto muy afectada por la pandemia del coronavirus.

“No es que no quiera, sino que no puedo en este momento, eso se tiene que comprender. La vida que tengo ahora no es la misma que tenia hace ocho meses. Mis ingresos económicos cambiaron totalmente”, dijo hace unas semanas Leonard León.

Según el programa 'En exclusiva’, Leonard León interpuso una demanda por reducción de alimentos contra Karla Tarazona, la misma que ya fue aceptada y que deberá subsanar dado que fue para continuar este tema por la vía legal. El cantante busca reducir a 600 soles la pensión de 3 mil soles que le brindaba a la exconductora de TV, informó Laura Borlini.

Hace unas semanas, Karla Tarazona le sugirió a Leonard León que en vez de hablar del estado psicológico de sus hijos o esté pensando en demandarla, mejor utilice ese dinero para terminar su tratamiento psiquiátrico.

“Antes de preocuparse de los problemas psicológicos que puedan tener mis hijos, no debería salir en los noticieros porque le pegó a su hermana o ser sentenciado por borracho. Que se interese en él, debería terminar su tratamiento psiquiátrico con el doctor que ya conoce. En vez de gastar en juicios mejor que guarde para acabar su tratamiento, porque perdería (los procesos). Tengo para demostrar muchas cosas”, sostuvo.

Leonard León demandó a Karla Tarazona - TROME (Video: Panamericana)