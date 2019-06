Leonard León sobre denuncia de su hermana por violencia familiar: "Su estado psicológico está perturbado"

Leonard León fue liberado de la comisaría de Chiclayo tras ser denunciado por su hermana Vanessa León, por el delito de violencia familiar en la modalidad de maltrato físico y psicológico. El cantante de 39 años conversó con Trome, quien dio su descargo por qué fue detenido tras la celebración de su cumpleaños.

Para empezar, Leonard León aclaró que quién ve por su madre es él, pues tiene diabetes. "Siempre he estado con ella", indicó el intérprete.



"Los hechos que sucedieron hace unos días (denuncia de su hermana por violencia familiar) fueron cuando estaba departiendo con mis amigos en mi cumpleaños, y mi tío se acercó a mi mamá porque estaba un poco nerviosa por los problemas que mi hermana le causa", contó Leonard León sobre el incidente.

Según Leonard León, su tío se acercó a su hermana para reclamar por qué trata a su madre de esa manera. "Ella le falta el respeto a mi tío, y yo intervengo para exigirle que le hable con respeto".

Leonard León se defiende de acusación de maltrato

Sin embargo-contó Leonard León-las cosas se pusieron tensas, agregando que el "estado psicológico (de su hermana) está perturbado", y él tenía que responder.

"Fue una discusión acalorada, pero no existió agresión física. No fue así. Está inventando. Me amenazó diciendo que me denunciaría, lo haría público y que me quería ver preso (...) Debe tener un problema psicológico grave. Está perjudicando mi imagen", dijo Leonard León.

Leonard León se defiende II

Leonard León dijo que su hermana lo quiere perjudicar "porque reclamé respeto a mi tío y a mi mamá".

Leonard León concluyó que su hermana le falta el respeto a su madre continuamente. "Le daña su estado de ánimo. Me indigna como hijo. Estoy protegiendo a mi madre", mencionó el cantante.

Por su parte, a Vanessa León no le permitieron ingresar a su casa, poniendo sus cosas en el tragaluz. La hermana de Leonard León mencionó que son las consecuencias por denunciar a un "pegalón y borracho".



Sin embargo, Leonard León sostuvo que su madre decidió poner las cosas de su hermana afuera de la casa, pues no vive allí.