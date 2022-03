Leonard León apareció en televisión para denunciar que nuevamente está siendo víctima de extorsión por sujetos inescrupulosos que le piden dinero, en cambio, de dejarlo tranquilo a él y a su familia. En una entrevista al programa ‘Domingo al Día’, el cumbiambero cuenta su testimonio.

La expareja de Karla Tarazona confesó que delincuentes le envían mensajes de texto pidiéndoles una “cariño”, refiriéndose a una fuerte suma de dinero, como parte de una devolución a su trabajo.

“Fueron tres mensajes de tres teléfonos distintos, de tres números distintos, en el último dice claramente que yo tenía que devolverles los gastos que ellos habían hecho por seguirme. Supuestamente, e staban trabajando para un patrón y que lo mínimo que pedían ellos es que yo les dé un cariño y cuando dicen cariño se refieren a dinero ”, contó.

Si bien no le precisaron el monto exacto de lo que pedían, Leonard León señaló que está asustado porque, de no darles lo que quieren, podrían atentar contra su familia. En ese sentido, recordó que hace varios años pasó por lo mismo.

“Hace ocho años también recibí amenazas cuando estaba en un buen momento musical y seguro pensarían que estaba percibiendo bastante dinero porque eso es lo que piensan estas personas. Me comenzaron a amenazar que me iban a poner una granada donde yo vivía, incluso dejaron un papel en la casa. En ese tiempo fue algo terrible, hoy día también me vuelve a pasar después de ocho años y yo no voy a permitir que suceda lo mismo”, reveló.

Leonard León manda mensaje al gobierno de Pedro Castillo

Al igual que el comediante Carlos Álvarez, el cantante Leonard León exhortó a las autoridades correspondientes, tanto al gobierno como a los efectivos policiales, que contribuyan a reducir la delincuencia en el país.

“Como peruanos y artistas tenemos que ayudarnos para poder parar esto, lamento mucho, espero que el Gobierno tome cartas en el asunto, la Policía Nacional igual, investiguen y den con el paradero de estas personas”, dijo.

Cabe precisar que la salsera Brunella Torpoco anunció recientemente su despido de la música debido a que está sufriendo atentados y amenazas de extorsionadores.