Leonard León encontró el amor en una chiclayana universitaria

‘Ya estoy plantado’, expresó Leonard León, quien reveló que está muy enamorado de su joven pareja, una chiclayana universitaria, con quien no descartó la posibilidad de volver a casarse.



Leonard León se presentó en el programa ‘Porque hoy es sábado con Andrés’, y le dedicó la canción ‘Locos de amor’.

“Ya estoy plantado y feliz, pero no quiero hablar mucho de mi relación porque luego me da mala suerte. He encontrado el amor, nos llevamos muy bien con mi pareja y somos tal para cual. Mi pareja es menor que yo, pero para el amor no hay edad”, sostuvo Leonard León.

¿Ya quedó en el pasado tu fama de ‘picaflor’?

Mi relación es seria y va para adelante. Nada de picaflor, quiero hacer las cosas bien.



Entonces, ¿el siguiente paso con tu pareja podría ser el matrimonio?

No lo descarto. Me encantaría casarme nuevamente y también tener otro hijo. Podría ser la mujercita, porque ya tengo dos niños.

¿Karla Tarazona sabe que tienes nueva pareja?

Sí, pero no me ha hecho ningún comentario.



Karla ha comentado que Christian Domínguez no comparte mucho tiempo con su hijo. ¿Cómo es en tu caso?

Comparto mucho con ellos, por eso me mudé a Lima. Cada uno es responsable de sus actos, yo siempre me tengo que dar un tiempo para ellos.