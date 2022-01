QUÉ FUERTE. Al parecer, Leonard León se cansó de lo dicho por Karla Tarazona respecto a que no visita a sus hijos y arremetió contra ella. A través de su Instagram, el cumbiambero enfureció y explotó contra la conductora para precisarle que ella es quien le prohíbe ver a sus pequeños.

El cantante de cumbia usó sus redes sociales para responder a Karla Tarazona, luego de la entrevista que ofreció a Trome donde cuenta que en el 2021 solo ha visitado a sus hijos dos veces.

“Me levanto y encuentro que esta señora sigue hablando de mí, ¿no se cansa? ¿No tiene otro talento para sobresalir por sus propios medios? Utilizando a mis hijos y a mí”, recalcó.

LEONARD ENUMERÓ LAS ACUSACIONES A KARLA TARAZONA

Leonard León dejó de ser reservado con el tema de sus hijos y arremetió fuertemente contra Karla Tarazona. Aseguró que fue la conductora, quien lo insultó durante una audiencia de conciliación.

“Se te invitó a conciliar por la variación de régimen de visitas, en la primera invitación no se te dio la gana de ir, la segunda solamente fuiste a insultar a Olenka e insultarme a mí junto a tu abogado. No se llegó a ningún acuerdo por tu culpa”, escribió.

Además, recalcó que Karla sigue utilizándolo junto a sus hijos para sobresalir y aclaró que fue ella quien sacó a los menores de la academia de fútbol, a donde iba el cumbiambero a visitarlos.

“Desde hace mucho me parece extraño que recién quieras que los vea a mis hijos cuando te negabas y ponías excusas. Te hago recordar que los sacaste de una academia de fútbol de Chorrillos, la cual yo pagaba y sabiendo tú que yo los iba a ver ahí, los retiraste para que no los vea e hiciste un lío para que despidieran a la señora que me comunicaba con ellos”, precisó.

“Te hago recordar que durante muchos años a mis hijos le he pasado una pensión de 3 mil soles mensuales, lo cual se sipone que es mitad, tú mitad y yo mitad. ¿O sea que dos niños viven con 6 mil soles? Jamás he dejado de depositar, claro que no los 3 mil porque es complicado hoy en día”, agregó.

Finalmente, Leonard León le exhortó a Karla Tarazona que les entregue un teléfono a los pequeños para que tenga mayor comunicación con él.

“Cuando a mis hijos les he dado un celular para que se comuniquen conmigo y acordar directamente las salidas con el mayor y hasta el día de hoy metes el pretexto que ellos van a tener el celular 1 hora por el vicio”, recalcó.