Leonard León sobre filtración de fotos íntimas: "Sucedió cuando estaba soltero y no tenía una relación con Olenka Cuba"

El cantante Leonard León desmintió que le haya sido infiel a su actual pareja Olenka Cuba, tras difundirse unas fotografías, donde se le ve besando a una mujer, que responde al nombre de Carolina.



“No voy a permitir que nadie perturbe mi tranquilidad, eso (fotos) sucedió cuando estaba soltero y no tenía una relación con Olenka, porque estuvimos separados 9 meses”, comentó Leonard León.



Dices que la señorita te amenazaba con las fotos… ¿Te pedía dinero a cambio de no difundirlas o solo lo hacía por ‘capricho’?

No me ha pedido dinero, me amenazaba, porque quería romper mi relación por un ‘capricho’.



¿Qué acción tomarás?

Ya conversé con mi abogado para presentar la denuncia a la Fiscalía, porque tengo pruebas y mensajes donde ella me amenaza. Si se tomó el atrevimiento de hacerlo viral, que asuma sus consecuencias.



La difusión de las fotografías… ¿afectó tu relación con Olenka?

Es obvio que está molesta y la entiendo, porque es parte de un escándalo y no pensé que se iba a hacer público. Así las fotos sean pasadas, la gente no lo entiende, porque cree que soy infiel o que le estoy faltando el respeto a Olenka.



¿Qué le has dicho a Olenka?

Le prometí que nadie se meterá en nuestra relación y tampoco perturbará mi tranquilidad o la vida de Olenka. Eso no se lo permitiré ni a ella (Carolina) ni a nadie. Lamentablemente, siempre va a existir gente que respira porquería y bota porquería.