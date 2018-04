Leonard León cantó sentado en la Videna de Paracas [VIDEO y FOTOS]

Leonard León cantó sentado en la Videna de Paracas, pues tiene la pierna derecha enyesada tras fracturarse la tibia.“Estoy mal de la pierna, pero no de las cuerdas vocales y seguiré cantando sentado. Fue toda una experiencia ir hasta Paracas con el ‘Grupo América’ y es que no podía fallarle al público”, comentó.



Leonard León añadió que viajó echado en la parte posterior del bus y con la ayuda de su novia, Olenka Cuba, subió al escenario. “Ella es mi enfermera, me apoya en todo. Hay mucha confianza y amor”, indicó.



Respecto a su lesión, detalló que la tibia proximal es el hueso detrás de la rótula y estará enyesado por seis semanas. “Espero mejorar, de lo contrario me tendrían que operar”, comentó Leonard León.