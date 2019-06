Hermana de Leonard León: "Ahora entiendo a sus exparejas... Por ser su hermana me he callado mucho tiempo" | VIDEO

Lo cuenta todo. Vanessa León, hermana del cantante Leonard León, brindó declaraciones a la prensa a su salida de la comisaría de Chiclayo, tras pasar por médico legista. La mujer lo denunció por violencia familiar.

Según detalló, el último miércoles 19, Leonard León celebró su cumpleaños. Cuando llegó a la casa de su madre, el cantante habría estado en presunto estado de ebriedad. En ese momento, la insultó la y golpeó con una patada.

"No voy a permitir que esto se quede tapado porque... ahora entiendo y comprendo a las personas que estuvieron con él, sus exparejas. Él es un borracho, sí pega y sí pega. Lamentablemente por ser su hermana me he callado mucho tiempo", declaró Vanessa León.

La mujer detalló que todos los insultos del cantante en su contra fueron muy fuertes al punto de decirle que ellos no eran hermanos. Leonard León le habría dicho que era una 'recogida' y no debía estar cuidando a su madre.

"Él me pegó, me insultó y me dijo que no somos hermanos, que soy una basura, una mie***, que me odia, que no somos iguales, que yo soy una recogida, que no debería estar en la casa de mi mamá", declaró.

Vanessa León, hermana de Leonard León

La hermana de Leonard León también pidió ayuda psicológica para el cantante pues considera que cuando él ingiere alcohol, se transforma y por eso no es la primera vez que lo acusan por agresión.

"No me pienso quedar callada. Esto irá hasta el último. Es primera vez que me agrede. Pero sí muchas veces nos hemos peleado (discutido). Él cuando toma, se transforma. Sí quiero que lo ayuden, porque lo necesita", puntualizó.