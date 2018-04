Leonard León insulta de la peor forma a seguidoras en Instagram ¡Qué vergüenza! [VIDEO y FOTOS]

Triste papel. El cantante Leonard León no soportó las críticas e insultó a sus seguidoras a través de su cuenta de Instagram. El cumbiambero publicó una canción en la mencionada red social que provocó que sus fans se muestren decepcionadas de la actitud de León.



Leonard León etiquetó en la publicación a su actual pareja, la modelo Olenka Cuba. La canción que publicó en Instagram generó malestar entre sus seguidoras por la letra de esta: "No hay mujer fea, hay maridos pobres, que te pones botox hasta por los codos".



Las seguidoras del cantante creen que Leonard León publicó esta canción a modo de indirecta contra su expareja Karla Tarazona. Las fans del cumbiambero le mostraron su rechazo en la publicación.



Leonard León empezó a insultar a todas las seguidoras que criticaron su publicación. "Te respondo así como comentas ignorante. Así de simple, andate a la m... por donde naciste", escribe el cantante en Instagram.



Leonard León tilda de ignorantes, malcriadas, feas a todas las seguidoras que lo critican por la canción que publicó en Instagram. Desde hace unas semanas, el cantante se encuentra distanciado de su expareja Karla Tarazona, quien no aprueba su relación con la modelo Olenka Cuba, relacionada al narcotraficante Gerald Oropeza.



Mensajes de Karla Tarazona a Leonard León