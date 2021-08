SIGUE LA PELEA. Leonard León arremetió contra Karla Tarazona tras sus declaraciones el último jueves donde indicó que su esposo Rafael Fernández le ofrece a sus hijos lo que el cantante no le da. El cumbiambero ha pedido que se le reduzca la pensión alimenticia de 1,500 soles a 500 soles por cada niño, algo que la exmodelo no acepta.

“Yo la invité a conciliar dos veces. La primera le llegó, no fue. La segunda conciliación sí fue, pero solamente a joder”, dijo al programa de Magaly Medina.

A Leonard León le molestó que Karla Tarazona salga a decir que es un mal padre y que no quiere ver a sus hijos.

“Ella no permite que los vaya a ver, porque siempre quiere que esté con supervisión, y eso no está contemplado en el acuerdo de divorcio que tuvimos hace años. Cuando yo me divorcié de ella, decía que ellos tenían que salir conmigo solos”, agregó.

Trome - Leonard León arremetió contra Karla Tarazona (Magaly Tv La firme)

Pese a que, según el reportaje, Karla Tarazona sí dejaría que se encuentran con Leonard León considerado que ya pueden estar con el cantante a solas.

El cantante fue consultado sobre por qué no deja que sus hijos vayan a verlo a Chiclayo.

“Son por varias razones. Mi mamá, en este tiempo, no se había vacunado. Mi mamá es una persona vulnerable. Para que ellos vengan hasta Chiclayo me parece raro, lo que venga de ella me parece bastante raro”, dijo.

Leonard León tampoco se guardó nada contra Rafael Fernández, esposo de Karla Tarazona, sosteniendo que no tenía nada que agradecerle.

“Yo tengo que estar agradeciendo a todas sus parejas. O sea, ¿que yo tengo que estar agradeciendo a su nueva pareja? Y si termina con él y está con otra pareja, ¿también le tengo que agradecer? Ellos tienen su padre. Lamentablemente por razones y cosas de ella no se puede”, mencionó.