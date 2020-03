¡FUEGOOOOOOOOOOOOO! Leonard León arremetió con todo contra Karla Tarazona luego de que la exconductora de Válgame dijera que sus hijos no podrían haberse contagiado de coronavirus de su padre porque este no los ve hace casi un año.

“Gracias por la preocupación pero hace casi un año que no los ve, así que ellos están bien”, contestó la madre de los hijos del cumbiambero a una seguidora que le recomendó que no exponga a sus hijos en las visitas con su padre.

Leonard no se quedó callado y a través de sus historias de Instagram, le respondió con todo y la tildó de “sin talento”. “Ya me parecía raro que no salga hablar la sin talento, la aprovechadora, la fracasada”, se lee en su storie de Instagram. “Dedícate a tu vida que es lo que siempre se te pide, pero qué se puede esperarde ti que hasta cuando entras al baño es noticia para ti”, finaliza el mensaje.

El músico Leonard León contestó a su expareja, Karla Tarazona.

Karla Tarazona no esperó y mediante una dinámica con sus seguidores, comunicó qué es lo que piensa de los hombres “que solo saben insultar”. “De esa forma demuestran su bajeza emocional y carencia de valores”, sentenció.

La respuesta de Karla Tarazona a Leonard León.