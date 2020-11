Karla Tarazona se pronunció sobre las imágenes que difundió el programa ‘Amor y fuego’, donde se ve al padre de sus hijos, Leonard León, en estado de ebriedad y besando a una mujer, que no era su pareja Olenka Cuba, sino una joven que respondería al nombre de Nicole Sánchez y con quien el músico estuvo compartiendo el fin de semana en la ciudad de Pucallpa.

Karla, no es primera vez que Leonard es captado en ese estado e incluso ha sido sentenciado por manejar en estado de ebriedad. ¿Tendrías algo que decir?

Imagínate, con sentencia y todo. La verdad que lo que venga de ese individuo no me interesa, donde tengo que hablar y mostrar las pruebas es en el juzgado. ¿Qué podría opinar de un ser como ese? Nada. No existe.

Leonard comenta que lo ‘sembraron’ en ese ampay…

Pobre alma del señor, qué irónico es. Quiere pasar 600 soles (de pensión de alimentos), pero bien que tiene para el trago y mujeres, sin embargo, para pagar la alimentación de sus hijos no tiene. Ya sabemos en qué gasta, todo se lo dejo a Dios y a la justicia.

En tanto, Olenka Cuba manifestó que no cree en la explicación que le dio el padre de su hija.

“Teníamos cuatro años juntos, nos habíamos separado, pero él me pedía regresar por la familia. Ya veníamos con varios problemas, se intentó y ahora pasó esto (ampay). Me dijo que lo ‘sembraron’, no le creo, así te tienten, uno no puede caer por más borracho que estés”, declaró Cuba en ‘Amor y fuego’.