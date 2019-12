El cantante Leonard León contó que confrontó a Karla Tarazona y Mariella Zanetti, durante la diligencia que tuvieron hace unos días, luego de la de demanda que les entabló por difamación tras calificarlo de ‘golpeador’.

“El lunes tuve una confrontación con la señora Tarazona, y el martes con la señora Zanetti. Expuse mi defensa ante ellas, pues nunca sucedieron ese tipo de hechos y ahora espero la sentencia”, comentó el cantante de cumbia.

Leonard afirmó que no hubo intercambio de palabras con ninguna de las dos.

“No caí en sus provocaciones, solo expuse mi defensa. Yo confío en la justicia, sé que habrá algunos trámites y en enero se espera una sentencia”, añadió.

Si la sentencia no favoreciera a Karla, se complicaría la situación legal de la madre de tus hijos...

Deseo justicia. Quiero que no me vuelva a mencionar en televisión. No sé si la jueza vaya a decretar alguna reparación civil, pero espero que se dé una sanción ejemplar para que no siga difamándome.

¿Esta Navidad verás a tus hijos?

Hay un proceso legal por el tema del régimen de visitas, pero estoy cumpliendo con ellos. Les voy a mandar sus regalos por Navidad.

(Eric Castillo)