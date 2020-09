Leonard León respondió a Karla Tarazona, quien aseguró que le debe 18 mil soles por alimentos en estos últimos seis meses. El abogado de la modelo estuvo en ‘En exclusiva’ luego que el cantante anunciara que alista una denuncia contra ella por asegurar que no le pasa pensión de alimentos a sus hijos.

La defensa de la locutora aseguró que, según los movimientos bancarios de su patrocinada, el cumbiambero no le ha depositado el dinero de la manutención de sus pequeños. El letrado también aseguró que no se la ha restringido al visita a sus hijos, pero que no va a verlos desde que regreso de Europa.

Sin embargo, Leonard León contestó que tiene los videos en los que Karla Tarazona dice que no permitirá ver a sus hijos.

“Que hable lo que quiera. Hay videos donde dice que no va permitir verme a mis hijos por los problemas que tuve con mi hermana”, dijo el cantante a Limay.pe.

Finalmente, Leonard León indicó al portal web que saldrá a hablar con las pruebas en la mano, pero por el momento no ofrecerá más entrevistas.

"Con pruebas se aclara todo, ya no hablaré más. Discúlpame, ya daré el descargo en su momento”, concluyó.

Leonard León le debe 18 mil soles a Karla Tarazona por alimentos | En Exclusiva