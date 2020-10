La conductora de ‘En exclusiva’, Laura Borlini, arremetió contra Leonard León, luego que el músico señalara que está atrasado con la pensión de sus hijos porque se quedó sin trabajo a consecuencia de la pandemia.

“Papacito, anda a lavar carros al menos. Qué sencillo se les hace a algunos hombres decir que no tienen trabajo, es muy fácil decir que no puedo o no tengo, pero los hijos tienen que alimentarse todos los días. Karla Tarazona también se quedó sin trabajo, pero vendió mascarillas y desinfectó carros por sus chicos”, pronunció Borlini.

En tanto, el abogado de Karla Tarazona, Daniel Leiva, indicó que León debe más de 18 mil soles de pensión alimenticia.

