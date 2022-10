FUERTE. Karla Tarazona aclaró que nunca impidió que Leonard León vea a sus hijos o se los lleve de su casa, esto luego que el cumbiambero celebró que el Poder Judicial ordenó un nuevo régimen de visitas para los menores.

“Quiero aclarar que él (León) no me ha ganado ninguna demanda. Él me demandó por régimen de visitas, a él le declararon infundada su propia demanda en primera instancia, apeló en segunda instancia y le han dado un nuevo régimen (...) Jamás he tenido problema con eso (que los vea) ni tampoco tengo problema con que se los lleve”, expresó a Trome.

Por su parte, Carlos de la Cruz, abogado de Karla Tarazona, reveló que el cantante le debe a su patrocinada más de 100 mil soles de los devengados de la pensión de alimentos de sus hijos. Además, letrado explicó que Leonard León podría ser procesado y terminar en prisión si no realiza el abono.

“El señor tiene una deuda de 80 mil soles hasta el mes de marzo, el juez le notificó en el mes de julio y él debió presentar los descargos (presentar los vouchers) para ver si estaba al día en los depósitos (...) En el transcurso de un mes se le notificará con el monto que debe finalmente, tendrá tres días para pagar y si no paga, todo irá a la fiscalía y lo van a procesar por el delito a la omisión a la asistencia familiar, que tiene cárcel. El monto de los 80 mil es hasta el mes de marzo, faltan contar los meses restantes, la deuda es entre 100 mil a 110 mil soles” , declaró.

