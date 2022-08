El cumbiambero Leonard León le debería más de 70 mil soles a Karla Tarazona por concepto de la pensión de alimentos de sus hijos, según reveló Lady Guillén en el programa D’Mañana.

La conductora de ‘Dilo Fuerte’ confirmó que Tarazona denunció penalmente a León y si este no cumple con el pago de la alta suma, podría terminar en prisión.

“Karla ya pidió la omisión por asistencia judicial. O sea ya denunció penalmente a Leonard León y él tiene que pagarle una cantidad sumamente alta”, manifestó.

Por ello, Lady Guillén le advirtió al ‘Leoncito de la cumbia’ que de no pagar terminaría en prisión: “Si Leonard León no asume en pagar estos 70 mil soles aproximadamente, se puede ir a la cárcel de frente. No esperes estar adentro para que recién quieras tomar conciencia y pagar este plata por completo porque tengo entendido que Karla te lo quiere cobrar al cash”.

KARLA TARAZONA LANZÓ ADVERTENCIA A LEONARD

Karla Tarazona se refirió a su enfrentamiento con Leonard León, el padre de sus dos hijos mayores, luego que el cumbiambero le negara el permiso que necesitaba para sacar del país a los pequeños y viajar a Disney con su actual esposo, Rafael Fernández.

“Si a las buenas no nos entiende (Leonard León), entonces lo haremos de forma judicial como se está haciendo”,. afirmó Karla Tarazona..

