Captan a Leonard León forcejeando con su pareja embarazada y desata la polémica cuando le preguntan por sus hijos

Todo se salió de control. El programa Válgame Dios difundió unas imágenes de Leonard León presuntamente forcejeando con su novia y madre de su futura hija, Olenka Cuba. En el informe, se ve a ambos discutir en una pollería en San Miguel y luego, al salir del lugar, empiezan los jaloneos.

Ante esta situación, el programa se contactó con el cantante de cumbia para que dé su descargo. Según Leonard León, le generaba vergüenza lo ocurrido, pero justificó el acto al decir que estaban discutiendo un tema que a él lo incomodaba bastante.

"Me genera vergüenza por el tipo de actitud que he tenido. Tuvimos una conversación sobre un tema que me incomoda bastante a mí. No suelo comportarme de esa manera, se escapó de mis manos una conversación fuerte que tuvimos", dijo el cantante.

Karla Tarazona estaba en el set del programa, pero mantuvo silencio durante la intervención de su exesposo. Sin embargo, en un momento comenzó a llorar y cuando Rodrigo González le preguntó qué pasaba, ella dijo que lo único que le preocupaba eran sus hijos.

Leonard León agrede a su pareja embarazada

"Yo lo único que pienso es en mis hijos. No quiero que mis hijos sean así o vean eso (...) Son niños grandes que van al colegio y que hay muchos papás que ven eso. Entonces, no quiero que a mis hijos me los señalen y digan: 'tu papá y tu mamá...' Eso es lo que me duele a mí, mis hijos", declaró Karla Tarazona.

Ante esta situación, Peluchín cuestionó a Leonard León y le preguntó qué creía que le iban a decir los compañeros de colegio a sus hijos tras ver el video de él agrediendo a su pareja. Ante esto, el cantante dio una sorpresiva respuesta.

Rodrigo González: ¿Qué crees que le van a decir los demás niños a tus hijos?

Leonard León: ¿Qué les dirían? Lo primero que les dirían: 'A tu mamá mucho le gusta sentarse en TV para hablar de sus temas'. Porque eso es lo que le gusta, ¿no?

Karla Tarazona llora

Esto terminó por indignar a los conductores de Válgame Dios. Rodrigo González pidió a la producción que le cuelgue el teléfono porque, a su parecer, Leonard León no solo no se mostraba arrepentido, sino que intentó desviar el tema de la agresión por temas personales con Karla Tarazona.

"Cuélgale, cuélgale. Tenemos una responsabilidad social de darle cámara y micrófono a un tipo así. El descargo ya lo hizo y el cerebro de mosco que acaba de demostrar públicamente es producto de las cosas que hace y los ceros parámetros y autocontrol y hasta donde tiene establecidos sus límites", puntualizó el conductor.