¿Leonard León se casa con Olenka Cuba? [VIDEO]

El cantante Leonard León contó que no estuvo en el bautizo de su hijo Alessandro debido al trabajo y aclaró que no ha abandonado a sus pequeños como se afirma en redes sociales.



“No pude estar en el bautizo, porque tuve unos compromisos de trabajo ineludibles. Sé que muchos me critican en redes sin saber qué ha pasado, pero no he olvidado a mis hijos, ellos son mi vida”, dijo el cumbiambero.



Entonces, si sabías del bautizo...

Claro, estaba al tanto, pero era complicado estar ahí por el horario. Hace dos días estuve con mis dos hijos en sus entrenamientos de fútbol. Somos muy unidos, estoy pendiente de sus cosas, pero el domingo se complicaron los horarios.



¿No tienes problemas de cruzarte con Karla?

Lo importante es que mis hijos se encuentren bien, sanos, felices y estables. Tampoco me interesa lo que me digan, tengo la conciencia tranquila, dedicado al trabajo y disfrutando al máximo cada momento de felicidad. Me da pena y lástima que haya gente que sienta envidia por la felicidad de otros. Cuando no eres feliz y tienes el corazón lleno de resentimiento los ataques son constantes, pero solo espero que en algún momento puedan encontrar la felicidad.



¿Cómo van los planes de matrimonio con Olenka?

Estoy trabajando para comprarle la ‘roca’ y hacer una pedida formal ante sus padres, porque es una chica de familia. Espero que sea pronto y se convierta en la señora de León. Eso es lo que quiero para mi futuro.



¿Y tu madre ya conoce a Olenka?

Sí, ya se conocen y se llevan de maravilla. Hay mucha comunicación, me siento feliz por eso.



¿Dónde será la boda?

En Lima, y con un bufé chiclayano. Vamos a celebrar a lo grande, he encontrado una buena mujer. (E. Castillo)







La nueva pareja de Leonard León sería Olenka Cuba