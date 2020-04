El cantante Leonard León dijo que cumplió con los 15 días de cuarentena que le impuso el Ministerio de Salud, tras dar positivo con coronavirus a su regreso de una gira por Europa en los primeros días de marzo.

“Ayer cumplí 16 días de aislamiento después que la prueba de despistaje confirmó que tenía esta enfermedad. Hace varios días que no tengo síntomas y ahora estoy esperando que vengan los médicos del Ministerio de Salud para que me examinen. Me comentaron que tendrían que hacerme una nueva prueba molecular para darme de alta”, afirmó el cumbiambero.

Sin embargo, Leonard León tiene temor de volver a salir a la calle.

“De ser dado de alta podría salir y comprar mis alimentos, pero tengo temor de exponerme y volver a ser contagiado por esta pandemia. Creo que optaré por seguir en aislamiento por mi salud y la de mi familia”, agregó.

Por otro lado, dijo que le preocupa la reactivación de la economía, pues su trabajo se verá afectado fuertemente.

“Muchos colegas de la música están muy preocupados por el futuro, porque cuando acabe el ‘Estado de emergencia’ no habrán shows, la gente tendrá mucho temor de asistir a un concierto”, añadió.

Asimismo, remarcó que espera que pronto pase esta pesadilla para estar al lado de su pareja Olenka Cuba y su hija.

(Eric Castillo)