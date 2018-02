Leonard León: "Solo me interesan los elogios de mi novia" [VIDEO] 

El cumbiambero Leonard León agradeció las palabras de Karla Tarazona, quien aseguró que canta mejor que Christian Domínguez, pero contó que solo le interesan los halagos de su actual novia.



“Solo me dedico a trabajar, no necesito que me estén halagando. En todo caso, solo me interesan los elogios de mi novia, a quien van dedicados todos los temas que interpreto, porque es la dueña de todos mis sentimientos”, dijo el cumbiambero.



¿Te incomoda que Karla señale que eres mejor cantante que Domínguez y Alexander Blas?

No estoy para entrar en polémicas. Estoy agradecido con el cariño del público, siempre busco crecer como artista y vivo agradecido a Dios por el talento que me ha dado. Pienso que todos se esfuerzan todo el tiempo para ser mejores.



¿Cómo va la relación con tu novia?

Cada día crece nuestra relación, mi ‘princesa’ es una mujer maravillosa, mi única musa, y hace que sea mejor persona y artista cada día. Hemos pasado juntos el ‘Día del amor’.



¿Tienes planes de matrimonio?

Creo que eso se dará con el tiempo, espero que sea en breve. Además, no hay que esperar fechas especiales para demostrar tus sentimientos, los detalles se dan a diario. (E. Castillo)



