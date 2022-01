Vanessa León, hermana de Leonard León, se presentó este lunes en ‘Dilo fuerte’, programa de Lady Guillén, para pedirle al cumbiambero que le permita ver a su madre ya que según denuncia, le tiene prohibido el ingreso a la casa familiar.

La disputa entre los hermanos comenzó en 2019, cuando Vanessa lo denunció por haberla agredido física y psicológicamente. En esa oportunidad, el cantante fue detenido y ya contaba con antecedentes de violencia contra su expareja, Karla Tarazona.

Vanessa León indica que la cuidadora de su madre está condicionada por su hermano para que no le permita el ingreso a la casa. Para probarlo, mostró un audio donde la mujer le dice que vaya pero no se responsabiliza por la reacción del cantante.

Vanessa recién pudo ver a su mamá hace unas semanas, cuando la doña Matilde fue operada y perdió una de sus piernas. “Leonard es el que decide, el que manda”, indicó al programa de Lady Guillén.

“Cuando sabe que estoy intentando tocar la puerta para poder ingresar, llama a la señora que cuida a mi mamá y ella para evitar problemas, no me deja entrar”, agregó, asegurando que solo tiene contacto con su madre por teléfono.

Vanessa León rompió en llanto por la desesperación de no poder ver a su madre en sus últimos días. “Yo se lo he dejado todo a Dios porque a mí no me hace bien. Tengo tres hijas a las que tengo que darles el ejemplo. Quiero tener a mi lado a mi madre porque sé que en cualquier momento ella no va estar y así como no pude despedirme de mi madre, no quiero que pase lo mismo con ella”, acotó.

PIDE DERECHOS SOBRE LA CASA

Vanessa León también le exige a Leonard León que le otorgue los derechos sobre la casa que también le dejó su padre como parte de su herencia. Además, sospecha de un supuesto favoritismo de la justicia hacia el cantante en la corte que ve su caso de agresión.

