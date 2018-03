Leonard León sale en defensa de novia involucrada con Gerald Oropeza y le contesta a Karla Tarazona [VIDEO]

El cantante Leonard León desmintió que su actual pareja, Olenka Cuba, haya tenido algún vínculo amoroso con el presunto narcotraficante Gerald Oropeza, luego que el programa ‘Amor de verano’ presentó un informe sobre el atentado que sufrió el popular ‘Tony Montana’, en el 2015 y estuvo acompañado de la norteña.



¿Tu novia tuvo algún acercamiento con Oropeza?

En algún momento ella explicará todo. Hasta donde sé, solo hubo una amistad.



Según el informe de ‘Amor de verano’, tu novia estuvo en el atentado del 2015…

Sí, claro. Entiendo que hay imágenes, pero eso no quiere decir que haya estado vinculada con él. Nadie sabe cómo fueron los hechos.



Al inicio de tu relación, ¿ella te contó todo?

La conozco hace más de cinco años, hemos sido amigos y luego nació el acercamiento. Quienes la conocemos sabemos cómo es.



¿Esta situación afectó su relación?

Para nada, porque ella es una chica de familia, de su casa. He visto en ‘Amor de verano’ que tratan de decir que tenga cuidado con mis hijos. Sería incapaz de presentarle a mis niños una persona que no sea adecuada o que represente un peligro para ellos. Sé muy bien a quién entrego mi corazón y sentimientos. Ella y yo somos felices, no voy a permitir que nuestra felicidad se vea opacada por las declaraciones de una persona ‘equis’.



Se especula que Karla Tarazona pediría garantías porque teme por sus hijos…

Eso (pedido de garantías) no tiene ni pies ni cabeza, porque eso pasa cuando uno se siente amenazada, pero lo que hace es un show. Ayer se le envió un mensaje de WhatsApp (a Tarazona), pero en ningún momento se le amenazó. Son las palabras de una mamá (madre de Olenka) defendiendo.



¿Tus hijos conocen a Olenka?

No. Al menos yo he tenido ese tino de no presentarles a mis hijos a una persona hasta estar bien seguro de mi relación.



¿Es verdad que tu novia está embarazada?

Es falso, me muero de ganas de ser papá otra vez, pero será en su momento. (C. Chévez)

