Olenka Cuba , la última pareja de Leonard León, reiteró que no piensa volver con el cantante y le entristece el momento que vive, al saber que su hermana Vanessa lo denunció por agresión.



¿Tu situación con Leonard es definitiva?

Ahorita estoy separada y sobre el tema de su hermana, puedo decir que es complejo y que los problemas no son solo de ahora. Él y su hermana no se llevan.



Hablan de agresión y en algún momento se vio un video donde ustedes forcejeaban...

Sobre ese video, ya lo aclaré.

Él dice que no le pegó, ¿le crees?

Hablé con personas que estuvieron presentes en ese momento y me aseguran que lo que dice su hermana es mentira. Leonard no tolera a su hermana porque ella ha tratado mal a su mamá, le dice cosas feas y no la cuida, porque ‘Leo’ le paga a una señora para que la asista. Además, él también la apoya con el colegio de sus hijas. Hay cosas que son verdad y otras mentira, pero condeno la violencia.



Esto debe entristecerte, porque es el papá de tu niña y el amor no se va con un pestañear de ojos...

Así es. No me pongo del lado de nadie, estoy en contra de la violencia, pero en esa casa toman siempre y no hay respeto por ningún lado.

Tal vez Leonard cuando bebe se altera, no lo digo por este caso, sino por el de Viviana Monro, que lo denunció, y también por Karla (Tarazona).

Puedo creer el de la chica Viviana, pero de la otra señora, no. Ella despotrica de él cuando le conviene.

Entonces la conducta de Leonard cambia cuando bebe. ¿No le aconsejaste ir a terapia?

Conmigo solo pasó esa vez de que estuve embarazada que forcejeamos, pero cuando estaba conmigo ni tomaba.



¿Te fue infiel?

No, son otros los motivos, pero quedarán en privado.