Karla Tarazona recuerda a Olenka Cuba su pasado con el narcotráfico y ella amenaza con demandarla 

La pareja de Leonard León, Olenka Cuba, utilizó sus redes sociales para enviarle un mensaje a Karla Tarazona, a quien demandaría por difamación agravada, luego que la animadora dijo que tiene un ‘juicio por temas de narcotráfico’.

“Ahora sí, lo que tanto esperé y de ahí no se hagan las víctimas”, precisó Olenka Cuba. Mientras que Leonard León publicó: “Enferma es poco, trastornada, ¡qué ganas de no tener vida! Te llenarás de más procesos”, escribió.

En tanto, Karla Tarazona aseguró que no teme ninguna demanda.“No me doy por aludida. A él le denegaron todas sus demandas, pero pueden seguir perdiendo dinero. Estoy tranquila, no tengo sentencia por ser pegalón ni hay videos míos maltratando a una mujer”, sostuvo.