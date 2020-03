¡Se lo toma con humor! Olenka Cuba utilizó su cuenta de Instagram para pronunciarse sobre las acciones legales que tomará Leonard León contra quienes afirman que expone al contagio a sus vecinos.

Leonard León señaló que se encargará de tomar medidas contra la ‘irresponsable vecina que causó pánico en el condominio donde vive’. “Tuvo la irresponsabilidad de generar miedo y pánico. Por eso es que todos se encuentran en su casa y zozobra. Por supuesto que tienen que haber acciones legales”, comentó el cantante a través de un enlace con el programa ‘En boca de todos’.

La pareja del cantante, Olenka Cuba, se mostró bastante entusiasmada con las acciones legales. Además, indicó que se tratarían de cinco demandas. “Van cinco demandas que se vienen, ya pues, nos llenaremos de plata”, escribió en su cuenta de Instagram.

SU DULCE MUÑEQUITA

Olenka Cuba ha mostrado ser una fiel defensora de Leonard León. Tras las críticas que recibió el cantante por volver a Perú tras su vieja a Italia, la joven se mostró más fiera que nunca en sus redes sociales. Incluso, no escatimó esfuerzos en pelearse con figuras televisivas como es el caso de Rodrigo González.

“Para difundir una denuncia primero te informas, ¿no? Pero qué se puede esperar de gente con doble moral. La imagen que sacaron diciendo que Leonard se pasea por las calles es mentira", escribió Olenka Cuba en su cuenta de Instagram. Para que quedé claro a quien le dirigía el mensaje, la pareja de Leonard León etiqueto a Rodrigo González en su historia en la mencionada red social. “Realmente eres patético. Infórmate primero”, escribió la joven.

Al respecto, Peluchín le mandó un mensaje en su cuenta de Facebook, “Nada me puede importar menos que lo que diga su novia de turno. Con estar al lado de ese ser ya demuestra qué tipo de persona es. Que vaya a cuidarlo y lo abrace mucho. Nadie los va a echar de menos”, indicó el conductor de televisión.

Olenka Cuba se mostró indignada por el calificativo de novia de turno. La joven empleó su cuenta de Instagram para responderle a Peluchín. “Qué aburrido contestarle a ese tipejo, será la última vez (...) No sabía que las mujeres que tienen hijos con alguien y no son casadas son novias de turno. No sabes cómo defender la burrada que hiciste. Metiendo eso, tu único recurso, payaso, vaya con sus noviecitos de turno”, escribió la pareja de Leonard León.

Leonard León se defendió de acusaciones. (En boca de todos)

