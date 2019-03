Olenka Cuba distanciada de Leonard León tras discusión en San Miguel

Olenka Cuba , pareja de Leonard León, reveló que está distanciada del cumbiambero luego del forcejeo que tuvieron el último domingo en una calle de San Miguel.



El programa ‘Válgame Dios’ presentó un video donde se ve que discutes con Leonard...

Sí, estuvimos forcejeando, discutimos como cualquier pareja, pero no hubo golpes.

Quien grabó el video te pregunta si estás bien y le dices ‘suéltame’ a Leonard...

Estaba amarga con él, ya que estuvimos en un karaoke y se molestó porque no le pusieron la canción que pidió, le reclamé su actitud, pues me hizo sentir mal, estaba un poquito borrachito. Luego fuimos a una pollería y continuó la discusión.

Pero parece que esa conducta de Leonard de perder los papeles no es de ahora...

En mi relación no peleamos, me pide conversar, alzamos la voz, pero no otra cosa.



Varias personas lo han denunciado por agresión...

De ese tema no sé mucho. Supe de una chica con la que estuvo en Chiclayo y no sé más, soy de las personas que piensa que las cosas son equitativas para el hombre y mujer, pero no me gusta que terceros se aprovechen de esta situación y se hagan las víctimas.

¿Apañarías una situación así?

Mira, estoy alejada de él, debe dar la cara, en cualquier momento doy a luz y más adelante ya se verá.



‘ESTABA MAREADO’



Por su parte, Leonard León pidió disculpas a su pareja Olenka Cuba y reconoció que estaba ‘pasadito de copas’.

“Estaba mareado, salió a la luz un tema y perdí los papeles. No hay justificación de lo que hice. Nunca le he pegado ni lo haría. Me porté mal, lo reconozco y arrepiento”, sostuvo.

En tanto, Karla Tarazona lloró en el programa al recordar lo que vivió con el cantante.



“Comigo hizo lo mismo cuando estaba embarazada y la historia se está repitiendo (con Olenka). Siempre lo negué (que era víctima de agresión), hasta que me cansé. El decir que estuvo mareado es un pretexto y no hay justificación”, expresó.