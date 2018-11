Leonard León y Olenka Cuba llevan una relación de seis años basada en el respeto y la confianza | ENTREVISTA

Leonard León y Olenka Cuba se convertirán en padres y, aunque él ya tiene dos niños, aún no ‘cerrará la fábrica’, pues con su actual pareja planean tener tres bebés más. También cuenta que su relación, que ya lleva seis años, está basada en el respeto y la confianza, y por eso no hacen caso a las ‘malas lenguas’ que desean separarlos.

¿Cómo fue el clic?

Leonard: En un estadio de fútbol. El primer paso lo di yo, hace seis años. Poco a poco hicimos una amistad.



Olenka, ¿qué pensaste cuando empezó a ‘tirar maicito’?

Me di cuenta de sus intenciones, porque ese día estuvo muy atento conmigo, me cuidaba de una manera muy especial.



¿Y qué concepto tenías de Leonard antes de conocerlo?

Yo sabía quién era, pero exactamente no sabía su vida. Me venían comentarios feos, pero no hacía caso.



Siempre están las malas lenguas...

L: Las malas lenguas contra los personajes públicos siempre existirán, solo no hay que hacer caso.

¿Cuánto tiempo te hizo esperar Olenka?

L: Salíamos siempre a los karaokes, a las discotecas. Nos fuimos conociendo más a fondo. Había un gusto y empezamos a salir solos.



Olenka, después de seis años de relación, ¿qué has descubierto en Leonard?

Todos tenemos defectos y virtudes. Él tiene más virtudes. Es tal cual. A veces es un poco renegón, pero sé cómo manejarlo.



¿Es romántico? ¿Te canta cumbias?

O: No es nada detallista. Yo reniego por eso. Al comienzo sí lo era, ahora que me tiene no es detallista. Así son cuando atrapan a la ‘presa’, ja, ja, ja.



L: No es que sea frío, sino que mi afecto hacia ella lo demuestro de otra manera, la respeto mucho. Hago lo imposible para que ella se sienta bien. Yo no puedo darle un carro último modelo, sino un carrito sanguchero ja, ja, ja.

Muchas chicas le tienen miedo a los cantantes. Ya sabes, los viajes, las fans...

O: En un comienzo lo pensé, cuando él me pretendía. Yo le decía: ‘para qué te voy a aceptar, ¿para que me salgan cuernos?’. Cuando empezamos a convivir, todo fue diferente. Él siempre se ha preocupado por mí, eso me enamoró.



¿Cómo fue la convivencia?

O: Ahí empiezas a conocer a tu pareja.

L: Lo importante es que salió de ella, ella me pidió eso. Yo le di la razón.



Leonard, ¿es cierto que eres el engreído de tu suegra?

L: Sí, me prepara unos platos deliciosos.



¿Y el suegro?

L: A él todavía hay que ‘chambearlo’ ja, ja, ja.

Esta relación fue criticada, ¿cómo lo tomaron?

L: Si nos ponemos a escuchar a todos los que opinan mal, no terminaríamos nunca. Uno debe caminar fiel a sus convicciones. Seguir mejorando, superando los obstáculos.



Olenka, ¿cuánto te afectó?

O: En su momento sí me afectó. Yo no sabía cómo manejar todo eso. Soy un poco de tirarme las cosas a la espalda, soy más práctica. A veces da mucha cólera, dan ganas de poner el ‘parche’, pero hemos quedado en que no vamos a responder. Los ‘perros siempre van a ladrar’, pero nuestra relación es sólida y nos tenemos bastante confianza.



Imagino que ahora, con la llegada del bebé, el hogar se ha hecho más fuerte...

L: La llegada de un hijo es señal de amor. Nosotros lo hemos planificado. Ambos queríamos ser padres. Ya tiene cuatro meses y medio y todavía no sabemos si será hombre o mujer.



¿Quieres la mujercita?

L: No importa, yo solo espero que nazca sano.

¿Más hijos?

L: Por supuesto. Uno siempre quiere tener una familia numerosa. Con Olenka hemos pensado en tener tres o cuatro hijos.



¿Casarse?

O: Hasta ahorita no me da el anillo. Me dice que va a ahorrar, han pasado tantos años, que imagino que será una ‘rocaza’...

L: Ahora la prioridad es el bebé. Quién sabe. Una vez que nazca mi hijo, ya no habrá excusas. Será por la legal, con firma y todo.



¿Sigues cantando ‘Mi dulce muñequita’?

L: Esa canción la gente siempre me la recuerda. Ahora estoy promocionando ‘20 veces’, y está sonando a nivel nacional. Y Olenka es mi mánager. Ella se encarga de algunas cosas.



Olenka, ¿le has pedido la clave del celular?

O: Sí la sé. Pero no soy de marcar. A él le doy mucha libertad. Ya si él me falla algún día, sabe que soy bien tajante. Las cosas quedan ahí. A mí un hijo no me amarra a nadie. Jamás perdonaría una infidelidad.

Leonard, a estas alturas de tu vida, ¿ya eres un hombre maduro, centrado?

L: Yo estoy enfocado totalmente en mi familia y mi carrera musical.



¿Cómo está tu relación con Karla?

L: No hablo de ese tema.