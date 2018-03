Leonard León y Olenka Cuba se casarán muy pronto [FOTOS]

Leonard León contó que muy pronto se casará con su novia Olenka Cuba y descartó que esté embarazada.



Hace poco te pregunte si tu novia estaba embarazada y respondiste que no, pero en un reportaje que les hicieron, se te escapó y confirmaste que sí...

La verdad, estábamos bromeando por todo lo que se había comentado al respecto. Lo real es que Olenka estaba con náuseas porque había comido mucho.



Entonces, ¿no vas a ser papá?

No, pero estamos practicando todos los días.



¿Olenka vive en Lima o en el norte?

Ella es sanmiguelina y vive aquí conmigo, en nuestro nidito de amor que decora.



¿Y piensas casarte otra vez o juntaditos nomás?

Nos vamos a casar muy pronto, ella será mi esposa. Me casaré por civil e iglesia, y estoy juntando para la ‘roca’ porque ella sí se lo merece.



Estás enamoradísimo, ¿ya aprendiste la lección para no caer en los mismo errores?

Claro, lo importante es que nos amamos y queremos seguir juntos. Estoy ahorrando para la fiesta o viaje después de la boda.



¿A dónde les gustaría ir de luna de miel?

Ella quiere ir a El Cairo, Egipto, por eso estoy ahorrando.