Los remezones llegaron como ladrón en la noche. Sorprendiendo su tranquilidad a tal punto que se vieron obligados a salir a proclamar su verdad, esa que todos cuestionan, algunos imaginan y pocos han escuchado o leído. Leonard León y Olenka Cuba son pareja. Él es un cantante famoso en el Perú. Ella estuvo involucrada con Gerald Oropeza, el llamado ‘Tony Montana’, actualmente preso. Se aman y lo expresan en estas horas en que han recibido ataques del entorno del músico.



OLENKA: VEÍA UNA MOTO Y ME ASUSTABA

Olenka, ¿fuiste la novia del ‘Tony Montana’ peruano?

No.



¿Amiga?

Fui.



Pero nadie se va de viaje con un simple conocido.

Estuve en el lugar equivocado con la persona equivocada.



Difícil de creerlo.

Me relacionaron de una manera injusta, pero como todavía el caso está en proceso, no puedo hablar mucho.



¿Tienes miedo?

Ya pasó lo peor.



¿Qué viviste?

Estuve con psicólogo y psiquiatra.

La nueva pareja de Leonard León sería Olenka Cuba

Una vida terrible.

No podía salir a la calle, porque miraba a los carros, las motos. Pensaba que alguien iba a bajar a hacerme daño.



¿Allí apareció Leonard?

Sí, me hacía reír.



Empezó a ganarte con su apoyo.

Sí, antes de que ocurra el problema en el 2015, no me gustaba.



¿Y cuándo se dio?

Tenía recaídas y él siempre cerca. Aunque estuvo un año correteándome, ja, ja.



Preguntaste, ¿mano larga?

Lo mencionas por la chica que lo acusó. Decidí escucharlo, porque no soy nadie para juzgar. Imagínate que caiga en el mismo error que la gente comete conmigo.



¿Sigue ‘liquidando’, bebiendo?

Conmigo no toma.

Leonard León molesto por declaraciones de Christian Domínguez.

¿Otro aspecto donde lo hayas marcado?

Se ha vuelto detallista.



¿Le responderías a Karla Tarazona?

No voy a opinar.



Te cuento que ha sido bravazo con las chicas.

Jamás le perdonaría una infidelidad.



¿Te cela?

Le doy seguridad.



¿Un gesto de amor?

Por él aprendí a cocinar.



¿Buena sazón?

Ya quemé varias ollas.



¿Profesión?

Estudié para modelo con Marina Mora y me recibí de visitadora médica. Ya presenté papeles para trabajar.

¿Siguen sólidos?

Más fuertes que nunca.



¿Sabían que cuando saliera tu nombre a la luz sucedería esta avalancha de especulaciones?

Estaba conversado, pero se adelantaron con la intención de dañarnos.



Ahora toca a la gente analizar tus respuestas, por nuestra parte gracias por la confianza.

Queríamos un diario serio para presentarnos ante el público. Gracias también por la entrevista.

Leonard León denunciado

LEONARD: ME LE MANDÉ EN TRAGUITOS

Leonard escucha atento a su chica, mientras acaricia la palma de sus manos. Interviene en la conversación, pero siempre con una broma, esa que tiene a flor de labios, aunque el tema es bastante espinoso.



Leonard, no creo que estés tan loco como para andar con la ex de un bandido...

Imagínate. Sé que es buena chica y su familia muy trabajadora. No andan en nada ilegal.



¿Por qué la Tarazona se lanzó con todo?

Me llamaron para un reportaje con ella, para su programa de espectáculos.



¿Qué debían hacer?

Ir con mis hijos a comprar los útiles escolares.

Karla Tarazona se juntó con Leonard León.

¿Aceptaste?

No. Con toda la prensa al lado, me iban a preguntar si había posibilidad de reconciliarnos. No me parece justo, tengo mi novia y no deseo hacerla sentir mal.



¿Te ha amenazado?

Dice que desea cuidar a los chicos de una mala persona y no se da cuenta de que soy el padre y jamás los expondría.



¿Se acabó la buena relación?

Me ha escrito y advertido que a partir de ahora todo será distinto.



¿Con Olenka fuiste el amigo buenito?

La invitaba a salir, pasear, y a veces lloraba y le metía su abracito.



Estabas sumando puntos.

Tenía que irme un poquito de avance, ja, ja.



Cuenta que demoraste en ‘mandarte’.

Fue en traguitos.

¿Para agarrar valor?

Tomamos y ambos ‘campeonamos’.



¿Por qué demoraste 365 días?

Iba poco a poco, para que no piense que la quería solo para el ‘raspa y gana’.



¿Permitirías que sea amiga de sus exparejas?

Si solo la saludan, y de vez en cuando, normal.



¿Ya ‘parchaste’ a alguno?

Esos que florean ‘hola, todavía hay cosas por aclarar’, esos se van a la m...



Le llevas 11 años de diferencia...

Me vacila que va a cambiarme pañales y no sabe que soy norteño, alimentado a base de pescado y marisco.



¿Fiel?

Cuando estoy enamorado, como ahora.

¿Te creo?

Ponlo así, aunque los lectores dirán ‘sinvergüenza’, ja, ja.



Me ha confesado que por ti aprendió a cocinar.

Su plato bandera es el arroz a la cubana.



¿Le sale rico?

Claro, igual que el estofado. Aunque confieso algo...



Dime.

Esperaba que me sirva con mi sal de Andrews al ladito.



¿Le cantas?

En karaoke.



¿Está embarazada?

Es una broma que hicimos en un grupo de ‘wasap’ entre amigos.



¿Te gustaría?

Por qué no. Esperamos que sea pronto.

¿Se ha armado un escándalo con tu historia?

Ya sabes de dónde viene el resentimiento.



Karla puede reclamar que nunca le avisaste que estabas en pareja.

Ella a mí nunca me rindió explicaciones.



Tu chica ha recibido apoyo psicológico y psiquiátrico.

Mi aporte es ginecológico, ja, ja.



¿La amas?

Sí y la voy a defender con capa y espada hasta el final.



Al mes de enamorados ya convivían, llevan dos años juntos.

Cuando la vi con su maleta en la puerta, no le iba a pedir un Uber para que la regrese a su casa. Le dije: pasa.



Se te nota más tranquilo.

Sé muy bien con quién estoy y no tengo nada que temer.



Entonces, un apretón de manos. Se agradece por la exclusiva.

Para que esta historia salga como verdaderamente es, tenía que ser presentada en el diario más importante del país.



(Fernando 'Vocha' Dávila')