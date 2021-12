El popular cumbiambero Leonard León celebró la previa de la Navidad, llevando a sus dos hijos a un conocido centro comercial de la capital, todo esto en medio de las recientes declaraciones de Karla Tarazona, que no lo favorecen.

Instarándula compartió imágenes de León, acompañado por sus engreídos, horas de la llegada de la Noche Buena. Al respecto el conductor Samuel Suárez manifestó “Nunca es tarde para hacer las cosas bien”.

En las últimas semanas Karla Tarazona y Leonard León se han enfrascado en una serie de controvertidas declaraciones, que dejan claro que no existe una buena relación entre ellos.

Recordemos que Karla respondió que ‘le regalaría un trabajo’ a Leonard León para ver ‘si así paga la pensión’ de sus hijos, cuando fue interrogado por periodistas de Amor y Fuego.

LEONARD LEÓN ENFURECIÓ CONTRA KARLA TARAZONA

Días atrás Leonard León utilizó sus redes sociales para responderle a Karla Tarazona, quien había manifestado que el cantante tendría que pagar 50 mil soles por el concepto de pensión de alimentos.

“No hay proceso alguno y si es que lo han hecho no nos han notificado. No me sorprendería que hoy y mañana ella y su abogado se paseen por todos los programas para hablar de mí, cuando esto aún es la primera instancia”, escribió Leonard León en sus redes sociales.





