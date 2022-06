Karla Tarazona y su esposo Rafael Fernández se enlazaron este miércoles con Magaly Tv La Firme para lamentar que Leonard León no haya permitido que sus dos hijos viajen a Estados Unidos con ellos en estas vacaciones. El ‘rey de los huevos’ se mostró indignado por la actitud del cumbiambero.

Según explicó, tendrán que solicitar al juez que les otorgue un permiso para poder viajar con los menores, pero el proceso dura tres meses y tendrían que salir del país a fin de año. Asimismo, aseguró que no quiere ocupar el lugar del cumbiambero y que sus hijos lo necesitan.

“Yo soy papá, no lo podía creer cuando no se firmó el papel, yo creía que iba firmar y los chicos iban a estar bien. Es algo ilógico, si estás viendo que tus hijos tienen un beneficio, no tienes por qué truncarlo. Yo jamás por mi lado permitiría que trunquen en hecho de que él pueda llevarlos, pasar tiempo con ellos, creo que es el derecho que tiene un padre, por más que aporte o no aporte, pero los chicos necesitan a su papá y yo no puedo ponerme su nombre, no me corresponde, yo puedo apoyar pero no suplantar su nombre. Yo nunca les hablo mal de su papá, pero esto queda grabado ” , indicó Rafael Fernández.

En ese sentido anunció que el próximo paso que tomarán será solicitar el permiso de viaje directamente al juez y más adelante, una medida más fuerte. “O una medida mucho más drástrica, donde pasa la tenencia completa para Karla, pero para eso hay que demostrar muchas cosas y demora un poco, pero se va tener que comenzar hacer”, acotó el empresario.

Rafael Fernández se mostró sorprendido puesto que Leonard León no permitió que sus hijos salgan del país para pasar vacaciones en Disney.

