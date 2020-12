LA MULTIPLICA POR CERO. Leonard León no quiso opinar sobre la reciente boda de su expareja y madre de sus hijos, Karla Tarazona. La exconductora de Tv le dio el sí a su novio de cuatro meses, Rafael Fernández, en una íntima ceremonia el pasado viernes.

El cantante de cumbia fue abordado por una reportera de Amor y Fuego quien le consultó sobre el matrimonio de su ex. “No opino nada porque no sé quien es la señora. No tengo nada qué decir porque no sé de quién me hablas”, dijo el músico.

Gigi Mitre se mostró indignada por sus declaraciones y le recordó que Karla Tarazona es la madre de sus hijos, a quienes tiene el deber de mantener y dar amor, luego de las denuncias de la empresaria porque no le pasa manutención para los menores.

“En su afán de minimizar”, comentó Rodrigo González. “Cómo vas a decir quién es pues. Primera básica, mi sobrinita se inventa una mejor”, agregó el popular Peluchín.

TROME - Leonard León dice que no sabe quién es Karla Tarazona cuando le consultaron por su boda con el ‘rey de los huevos’