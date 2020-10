Leonard León dijo que sus menores hijos, fruto de su relación con Karla Tarazona, necesitan ayuda psicológica porque están expuestos al bullying.

“Me tiene bastante preocupado el estado psicológico de ellos. Mis hijos, como menores de edad, necesitan tener protección psicológica y no estar expuestos, de repente, a burlas o bullying en el colegio solamente porque a alguien se le ocurre utilizarlos como noticias”, afirmó en ‘Mujeres al mando’,

De otro lado, señaló que Karla le pone restricciones para ver a sus hijos.

“Simplemente no puedo tener privacidad con ellos, me espía una persona de repente grabando para informar. No tiene por qué ponerme una persona ahí como si desconfiara”, indicó.

Por último, reconoció que se atrasó con la pensión alimenticia porque está sin trabajo desde que empezó la pandemia.

