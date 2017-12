¿Leonard León tiene regalito para Karla Tarazona? [VIDEO]

Por: Eric Castillo

Fotos: Mónica Palomo



El cantante Leonard León contó que tras limar asperezas con Karla Tarazona disfruta más de sus hijos y los engríe. En estas fiestas estuvieron varios días juntos, manteniendo la magia de Papá Noel y les compró sus uniformes de la selección.



“Cada día aprovecho al máximo para estar con mis hijos. Leonard (7) y Alessandro (5) son mi razón de vivir y, en estas fechas, mantengo en ellos la ilusión de que Papá Noel les trae sus regalos... pero igual les compro algo que deseen para que lo disfruten”, indicó el cumbiambero.



¿Estarás con ellos en esta Navidad?

He pasado casi toda la semana con ellos, engriéndolos y dándoles todo mi amor. Sin embargo, hoy estaré en Chiclayo junto a mi madre, quien hace un par de semanas fue operada y se encuentra en recuperación. Nos juntaremos con mi hermana y pasaremos la Navidad ahí. No solo soy padre, sino también hijo y ahora me toca cuidar a mi madre, acompañarla y espero que se recupere pronto.



¿Qué te han pedido tus hijos?

Con la euforia de la clasificación para el Mundial de Rusia, se han convertido en hinchas de la selección y quieren el uniforme completo del equipo. Leonard, mi hijo mayor, quiere el uniforme de Paolo y me alegra que les guste el deporte, no todo tiene que ser PlayStation. Además, en verano los matricularé en una academia para que entrenen fútbol.



Después que se solucionaron los problemas con Karla, ya puedes ver a tus hijos con mucha libertad, ¿te sientes mejor?

Yo sabía que las cosas con Karla se iban a arreglar, nunca respondí nada de lo que decía, siempre he tenido mucho respeto por la madre de mis hijos. Además, Karla sabe que siempre cuenta con mi apoyo, somos padres y estamos para darnos la mano. No quiero estar en problemas ni exponerlos en televisión, lo mejor siempre va a ser arreglar las cosas detrás de cámaras.



¿Tú y Karla han compartido momentos con sus hijos?

Nos ha tocado estar juntos en las actuaciones del colegio y veo que mis hijos se alegran al ver que sus padres se llevan bien, no estamos distanciados ni peleados. Lo ideal es que no crezcan con esa idea de que sus padres se odian, les haría mucho daño, se sentirían culpables. No quiero que tengan traumas, son niños y merecen crecer siendo felices.



¿En algún momento Leonard o Alessandro te han pedido que regreses con su mamá?

No... pero les gusta ver las fotos antiguas donde estoy con su mamá en un escenario y me preguntan qué hacemos, entonces les explico que mientras yo canto, su mamá baila.



¿Y cómo eran tus navidades de niño en Chiclayo?

Siempre en familia, junto a mis padres y mi hermana. Esperábamos las 12 para darnos el abrazo, saludarnos y comer pavo, empanadas, panetón, chocolate, todo un banquete no apto para diabéticos. De niño, mi papá me hacía dormir temprano y al despertarme encontraba mis regalos al pie de la cama, me decía que Papá Noel los traía y yo siempre creía, pues me hacían escribir mi carta pidiendo lo que deseaba. Esos recuerdos los tengo frescos, no cuento con la oportunidad de hacer lo mismo con mis hijos, pero mantengo la magia de la Navidad con ellos, hablándoles de Papá Noel.



En el colegio, tus hijos han demostrado su talento artístico. ¿Te sorprendiste?

Me emocionó mucho verlos actuando. Alessandro, el más pequeño, es más extrovertido, le gusta cantar, no tiene roches y salió como un angelito en la actuación; mientras que Leonard hizo la fonomímica de ‘Será que no me amas’ de Luis Miguel, y le salió muy bien, se transmitió por Facebook y ya tiene sus seguidores. Si ellos quieren ser artistas, los apoyaré, tendrán siempre en mí a un gran guía.



¿Y tú qué le has pedido a Papá Noel?

Que me siga dando salud y trabajo para estar con mis hijos y mi madre. La etapa de la infancia es muy bonita y quiero disfrutarla al máximo.



¿Le darás un regalo a Karla?

Qué mejor regalo que mis dos hijos. Igual le daré una llamada deseándole lo mejor en estas fiestas.