Leonard León y Karla Tarazona siguen enfrascados en su conflicto. El último miércoles, la expareja se dijo de todo en Instagram, a raíz del reclamo del cumbiambero porque la locutora les había quitado a sus hijos el celular que su padre les dio para mantenerse comunicados.

El cantante acusó a su expareja de aprovecharse de su imagen para generar polémica y cobrar por presentarse en programas de espectáculos. En ese sentido, la mandó a terminar sus estudios y destacó que lleva una vida de lujos.

Karla Tarazona no se quedó callada y aseguró que trabaja duro para engreir a los suyos. “Así es, me doy mis gustos, vivo mi vida y así como yo disfruto, disfrutan mis hijos porque yo no les doy lo que sobra sino lo que merecen, para eso trabajo de opinóloga, de vendedora de huevos, de vendedora de mascarillas, de lavadora de carros, desinfectando casas, animando bingos y si tuviera que vender caramelos también lo haría”, dijo en sus historias de Instagram.

Por otro lado indicó que les da a sus pequeños el 200% porque él no les pasa nada. “Si espero lo que tú das, esos niños no tendrían la educación y vida que yo tal vez no tuve, pero que yo sí se las puedo dar porque no ando en las esquinas lloriqueando que soy artista y que no puedo trabajar (por la pademia)”, acotó.

LEONARD LEÓN REVELA QUE FUE TAXISTA

Como era de esperar, Leonard León no se quedó de brazos cruzados y se defendió con todo. “Señora, para su información todo este tiempo de pandemia hice mi taxi, vendí muchas cosas para subsistir, y no me da vergüenza decirlo, esto es real. No necesito una cámara para demostrar lo trabajador que soy, como tú comprenderas jajaja que te dura solo tres días para las cámaras”, escribió indignado.

Además, aseguró que Karla Tarazona usó este enfrentamiento para marquetearse y mencionar su marca con Rafael Fernández. “Sé que todo este lío te conviene y aprovecharás de pasearte por todos los programas para seguir hablando de mí. Habla todo lo que quieras!!! Atragántate con tu mismo veneno”, sentenció.

