Leonard León decidió responder fuertemente a Christian Domínguez y defenderse de las acusaciones por supuestamente no hacerse cargo ni ver a sus dos pequeños hijos que tiene con Karla Tarazona. El cumbiambero ‘explotó' contra su colega menospreciando su talento musical.

“ Sigue con tu show ‘vergüenza de cantante’ al referirte a mí . Jamás me ha importado hablar de ti, ya que no lo necesito”, escribió la expareja de Karla Tarazona en su cuenta de Instagram.

Cabe precisar que Leonard León ha sido acusado por la misma conductora de televisión de no pasar la pensión a sus dos hijos ni de ir a visitarlos.

“Un buen artista, cantante, no necesita eso y todo lo que hago en mi trabajo, lo hago bien. A comparación tuya ”, agregó.

CHRISTIAN PIDE A LEONARD ASUMIR ROL DE PADRE

Karla Tarazona ha acusado en los últimos meses que Leonard León de no pasar una pensión a sus hijos y tampoco visitarlos. Al respecto, Christian Domínguez, la expareja de la conductora, se pronunció EN VIVO en el programa ‘América Hoy’ y le pidió al también cantante que sea un padre presente.

“ Siempre me ha parecido bastante triste porque no tienen a su papá, está ausente . Nunca me gusta declarar del papá porque no me corresponde, pero siempre me ha causado mucha tristeza. Les diré una infidencia, hasta cuando estaba el matrimonio de Karla y Rafael, ellos me siguen diciendo “papá Christian” , reveló el co-conductor de ‘América Hoy’.