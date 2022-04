SACÓ LA ARTILLERÍA. Leonard León respondió fuertemente a Magaly Medina luego que lo criticara por soltar ‘gallos’ durante un evento privado al lado de Chacaloncito. El cantante cuestionó que la ‘urraca’ opine sobre musica cuando no tiene ningún referente, en clara referencia a su esposo Alfredo Zambrano.

“Esto no se trata de un problema de heladas, como tú lo tratas de decir en tu programa sino más bien un problema de salud y justo esto sucedió en la última canción de la presentación privada que tuve, nada más y esto le puede pasar a cualquier cantante porque somos seres humanos y cualquier está propenso a enfermarse de la garganta de la voz ”, dijo el cumbiambero para justificarse de su desafinada voz.

La expareja de Karla Tarazona compartió un video en TikTok donde se graba mandándole un mensaje directo a la conductora de ‘Magaly TV La Firme’. Leonard León le recordó a Magaly la estadía que estuvo en la cárcel por difamación.

“ Qué me puedes hablar tú, como si fueras un ejemplo , si tú eres la primera que se burla de las mujeres porque está gordita, subida de peso, y tantas cosas. Imagínate qué concepto tienen de ti, tú no tienes cara para hablarme de esa manera y menos criticarme. Dices que tengo denuncias, pero son denuncias televisivas, hasta ahora no me han probado nada, sigo en investigación, en cambio, a ti sí, y sabes dónde estuviste porque te probaron algo”, remarcó.

Leonard León explota contra Magaly: “Tú no tienes cara para criticarme, como si fueras ejemplo”

Leonard León manda indirecta a Alfredo Zambrano

Al final de su video, Leonard León no desaprovecha la oportunidad para mandarle una indirecta a Magaly respecto al talento musical de su esposo Alfredo Zambrano.

“Hablas a tu conveniencia, a la persona que te cae bien la soboneas, eres parcial con algunos, no eres neutral y eso dice mucho de tu profesionalismo. Qué me puedes criticar tú de música si tú en tu caso no tienes ningún referente musical, o vives engañada musicalmente de lo que escuchas en tu casa. Cuando tú sepas de músicas, recién puedes criticarme, pero como no sabes por lo que escuchas todos los días en tu casa, no me critiques”, enfureció.

¿Qué dijo Magaly de Leonard León?

Magaly Medina no desaprovechó la oportunidad para burlarse de Leonard León y el video donde aparece cantando desafinado, el cual se convirtió en viral en las redes sociales.

“Bien gracioso Leonard León y parece que había tomado bastantes heladas antes de cumplir en un evento particular, cuando vino otro cantante y lo salvó del ridículo... él otro estaba sin voz, si estás mal, un resfriado, si tienes una afección faríngea no vas a cantar, tu contrato lo cumples otro día”, dijo.

“Si vas a cantar no hagas ese papelón, pero Leonard nos tiene acostumbrados a ese tipo de noticias. Muchas heladas seguramente, bastantes heladas y claro Chacaloncito subió este video y Leonard salió a disparar contra él”, agregó.