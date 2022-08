El cumbiambero Leonard León decidió responderle de manera contundente a Rafael Fernández por decir que sus hijos no tienen un padre presente. En entrevista con Magaly TV La Firme, el aún esposo de Karla Tarazona recalcó que asumirá la educación de los pequeños, entre ellos, los dos hijos del cantante.

A través de su cuenta de Instagram, Leonard, quien tiene una disputa con Karla Tarazona por la pensión a sus hijos, escribió varias líneas dedicadas al ‘Rey de los Huevos’. Al parecer, habría enfurecido al escuchar al ‘huevero’ decir que ayuda en ollas comunes, por lo que no tiene problema en ayudar a los menores.

“ Eres tan asno que no piensas en las consecuencias de tus palabras y que psicológicamente estás afectando a niños ”, dijo.

En esa línea, el cumbiambero consideró que al empresario siempre le han gustado los reflectores de cámaras de televisión para estar vigente en el show.

“Qué se puede esperar de alguien que le encanta la cámara, cuando alguien quiere hacer una obra de bien no anda divulgándolo ”, agregó.

Leonard León arremete contra Rafael Fernández en InstagramPRODUCCION DEPORTES

RAFAEL ASUMIRÁ GASTOS DE LOS HIJOS DE LEONARD

Pese a que han anunciado su separación, Rafael Fernández ha asegurado que seguirá pagando el colegio y otros gastos que requieran los tres hijos de Karla Tarazona, frutos del amor que tuvo con Leonard León y Christian Domínguez.

El ‘rey de los huevos’ explicó que lo que desea para los hijos de su aún esposa es una educación de calidad. “ Que ellos puedan tener una educación A1, que sean excelentes chicos, y que sean excelentes profesionales, eso quiero ”, dijo.

“Ellos literalmente no tienen papá, tienen un físico, pero no presente”, expresó el empresario en clara referencia a Leonard León, con quien Karla Tarazona no se encuentra en buenos términos.

“Lo que yo estaba pensando es hacer un fondo porque valen la pena, no solo son inteligentes, son cariñosos. Yo he ido a ollas comunes y nada me costaría darles un fondo , la cosa es que no desaprovechen la oportunidad”, remarcó.