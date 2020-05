El cantante Leonard León dijo que agradece a Dios seguir con vida después de haber padecido el coronavirus, tras conocerse que existen más de 3 mil muertos en nuestro país. Además, se encuentra un poco preocupado porque tiene una molestia en las amígdalas, que al parecer le habría dejado la enfermedad.

“Doy gracias a Dios de estar bien de salud, después de haber sido contagiado con el coronavirus, viendo la enorme cantidad de personas que han fallecido y los miles de enfermos graves”, aseguró en el programa ‘América hoy’.

El cumbiambero añadió que tuvo fiebre y malestar durante los primeros ocho días.

“Los primeros ocho días fueron los complicados porque tenía fiebre, malestar general, diarrea y vómitos. Luego de eso estuve mejor y pasé mis días de cuarentena sin salir de casa hasta recuperarme. He tenido el apoyo de mi familia para poder salir adelante”, afirmó Leonard León.

Sin embargo, se mostró bastante preocupado por un dolor en sus amígdalas, que aún no puede superar tras haber tenido el coronavirus.

“Yo me siento bien, pero tengo una pequeña molestia en las amígdalas. Anteriormente siempre me ha molestado, pero tomaba algún antibiótico y me pasaba la inflamación, y ahora ya no. Me encuentro así desde hace dos meses”, agregó el cantante.

Asimismo, contó que sigue cumpliendo la cuarentena junto a su familia y solo sale para realizar sus compras.

“Solo salgo una vez por semana para hacer las compras de víveres, luego sigo en aislamiento. He visto muchas informaciones sobre personas que han vuelto a contagiarse y quiero evitar eso. Solo nos queda mantener la distancia social y hacer caso a todas las indicaciones de las autoridades”, finalizó.