Junto a Bruno Odar y Julián Legaspi, el reconocido actor Leonardo Torres vuelve a las tablas -con público presente- con la comedia “Nuestras Mujeres”, este fin de semana en el Teatro Julieta. “Esta obra la hicimos para el streaming a inicios de año y, para grabarla, tenía que haber gente presente. Entonces creo que fue un semiretorno a la presencialidad, y la obra completamente virtual que hice por pandemia fue ‘Tiempos mejores’”, recuerda el experimentado actor, en una entrevista con Correo.

“Sobre la televisión, la verdad no he recibido propuestas, no soy caserito, no pertenezco al “pool” de actores que suelen llamar para televisión, pero sí pertenezco al “pool” de actores de teatro. Sin embargo, no me molestaría hacerlo, me gustaría regresar en algún momento, siempre y cuando la oferta y el producto sea paja”, remarcó el actor.

Bruno Odar, Julián Legaspi y Leonardo Torres Vilar protagonizan la obra "Nuestras mujeres". (Foto: Difusión)

Aunque en los últimos años no se le ha visto en la televisión y sí, en cambio, en muchas obras de teatro, el reconocido actor considera que no se ha refugiado en el teatro -además que no le gusta el término “refugiado”-, Torres sostiene que el teatro es su gran amor y su gran pasión, así como la enseñanza, y que esa trabajo lo hace muy feliz.

“Todos los canales de señal abierta están haciendo productos que son atractivos para el público, y eso no siempre significa calidad. Si se está ensanchando tanto la brecha de calidad, entre los que se ofrece en el streaming y lo que ofrece la señal abierta, pues yo voy a estar a favor del streaming evidentemente”, añadió el actor.

LEE MÁS | Renzo Schuller y Patricia Portocarrero juntos en comedia sobre parejas

TE PUEDE INTERESAR: