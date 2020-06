LLEGÓ A MATAR A LOS ENVIDIOSOS. Leslie Castillo compartió videos de su boda con el empresario minero, Alberto Motta Lino.

Leslie Castillo decidió compartir más sobre su romance con el gerente de Phoenix Tecnologías Ambientales, Alberto Motta Lino. “Siempre me piden que baje videos de mi matrimonio, poco a poco iré bajando, espero les guste”, escribe la modelo en su cuenta de Instagram.

Además, Leslie Castillo precisó que no comparte su felicidad en redes sociales porque aparecen los envidiosos. “A veces hay que esconder la felicidad me decía mi abuela, porque a veces la envidia está muy atenta”, contó la modelo en su cuenta de Instagram.

Leslie Castillo también compartió el detalle que le preparó a su esposo por cumpleaños. “Ese fue el primer regalo de cumpleaños que le hice a mi esposo hace tres años cuando éramos novios. Les comparto mi verdadera felicidad no es lo material, es que me amen,me respeten, me den mi lugar,y sobre todo tengo una familia maravillosa y mucho amor verdadero”, comentó la modelo.

Como se recuerda, la modelo protagonizó una polémica en redes sociales tras el reportaje donde realiza un house tour, es decir, un recorrido de su casa. Las críticas le llovieron por exhibir todos los lujos con los que vive, pero ella asegura que se trata de gente envidiosa que odia el éxito de los demás.

Leslie Castilo comparte videos de su boda y manda mensaje a envidiosos (TROME)

