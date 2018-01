¡Qué fuerte! Leslie Castillo no dudó en criticar a Renzo Costa por haber sido ampayado en más de una oportunidad con chibolas. Se rumorea que el empresario estaría saliendo con una chica de 19 años y que ya capturó su corazón.

Durante el programa Espectáculos, se comentó sobre la situación. Por eso, Leslie Castillo no dudó en calificar de 'huachafo' a Renzo Costa por siempre estar rodeado de jovencitas en reuniones, discotecas y fiestas.

"Estamos hablando de que públicamente es un huachafo. Y yo digo que es huachafo, es huachafo pues. No molesten", dijo Leslie Castillo en el programa de Espectáculos. Ante estas declaraciones, Brunella Horna defendió a su ex.

¿Renzo Costa confirma nueva relación? (FOTO: El Show) ¿Renzo Costa confirma nueva relación? (FOTO: El Show)

"La gente puede tener un concepto de nosotros como personas públicas, pero nadie sabe cómo somos internamente. Nadie sabe lo que hemos luchado. Es una persona que salió de abajo, con su madre, trabajando desde joven (...) Sí es una persona digna de admirar", indicó Brunella Horna.

Este argumento no fue del gusto de Leslie Castillo. Al parecer, la exconductora se molestó porque tanto Brunella Horna como el resto del panel de 'Espectáculos' defendían a Renzo Costa. La arequipeña manifestó que no tenía nada contra el empresario.

"No es que yo tenga nada contra él. A él lo veo siempre. Yo hablo de acuerdo a mi experiencia. Siempre lo veo con chibolas, chibolas. Yo digo algo: es su gusto. Es su problema. Estamos hablando de lo que el público dice. Estamos hablando de lo que él vende en la televisión. Puede ser una buena persona pero no te sigas luciendo con chibolas porque quedas mal", dijo Leslie Castillo.

Inmediatamente, la exconductora reveló que le indignaba la posición de sus compañeros panelistas porque cuando una mujer mayor sale con alguien menor, se le critica hasta se le insulta. Leslie Castillo prefirió guardar silencio molesta por la situación.

"Eso sí está bien pero cuando una mujer sale con un hombre menor... Si van a estar defendiendo a alguien que no está aquí, de verdad... Mejor no voy a opinar porque están que defienden, defienden, defienden, cuando todo el mundo sabe cómo es", señaló Leslie Castillo.

Ante esto, Brunella Horna decidió tomar una vez más la palabra para hablar sobre Renzo Costa e indicar que si es feliz con la jovencita de 19 años, lo merece porque es una buena persona y muy trabajadora.

"Yo creo que si Renzo está feliz con una chica que no sé su nombre, que sea feliz. Es una persona que hace las cosas bien, que trabaja, que ayuda muchísimo y eso no es mentira (...) Yo puedo tener mil problemas con él, pero no voy a negar que es una buena persona", sentenció Brunella Horna.

Brunella Horna y Leslie Castillo

