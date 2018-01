Leslie Castillo sufre porque novio no quiere que trabaje en TV [FOTOS]

Leslie Castillo contó que está pasando por una crisis con su novio con quien planeaba casarse este año. Según contó la modelo, su pareja no quiere que vuelva a trabajar en TV.

“Estoy triste porque mi novio no quiere que regrese a la televisión, le he dicho que mi trabajo es primero y que ningún hombre me va a condicionar. Él cree que las mujeres que trabajan en televisión son mal vistas”, sostuvo Leslie Castillo.

Se sabe que Leslie Castillo habría recibido la propuesta para ser el nuevo jale de ‘La noche es mía’, programa que regresa al aire el día lunes por Panamericana Televisión y donde ella se desempeñaría como reportera. (L. Gamarra)



VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.